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Faruk Erdem canlı yayında anlattı: İşte ekonomik büyümenin arkasındaki "3 devre"

Faruk Erdem canlı yayında anlattı: İşte ekonomik büyümenin arkasındaki
01.06.2021 13:28
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Dünyayı esir alan koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatan iki ülkeden biri olan Türkiye ekonomisi, alınan tedbirler ve sağlanan destekler sayesinde içeride dışarıda yapılan saldırılar, kaos oluşturarak kriz şakşakçılığı ile iktidar devşirmek isteyenlere inat, 2021'in ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüyerek tüm dünyadan pozitif ayrıştı. Peki Türkiye rekor büyümeyi nasıl gerçekleştirdi? Türkiye'nin büyümesinin perde arkasındaki "3 devre" detayı ne? Büyüme başarısını yazan politikalar ne zaman devreye sokuldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Türkiye'yi dünyadan pozitif ayrıştıran o detayı anlattı.


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