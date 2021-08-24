Faizsiz kredi müjdesi! 84 ay vadeli 150.000 TL faizsiz kredi desteği! İlk 24 ay ödeme yok... Kredi kullanmak isteyen vatandaşlara hoş haber. Devlet dayanaklı Ziraat Bankası doğrultusundan kredi imkanı alıcılarını son derece heyecanlandırdı. Ziraat Bankası faizsiz kredisi fırsatını kaçırmayın. Kredi kullanacak şahıslar ilk 2 sene ödeme yapmayacak. 84 aya kadar vade olsılığı yasenean faizsiz kredi en çok 150 bin TL olarak kullandırılıyor. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' adı verdiği proje ile küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 kafaya ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, mahalli üretimin teşvik edilerek yapımcıların gelir düzeyinin artırılması amaçlanıyor.