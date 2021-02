Son günlerde sıkça konuşulan ve gündeme gelen gıda fiyatlarındaki artışın sebepleri büyük merak konusu oldu. Pandemiyi fırsat bilenler etikette oyunlara başladı. Ticaret Bakanlığı vatandaşın cebindeki paraya göz dikenlere karşı flaş bir adım atarak fırsatçılara savaş açtı. Peki fahiş fiyat ve etiket oyunları ne zaman başladı, nasıl gelişti? İşte detaylar…

Son haftaların bir numaralı gündem maddesi olan fahiş fiyat artışlarına, gramaj hilesi de eklendi. Fırsatçıların zam yapmak yerine ürünlerin gramajlarını düşürdükleri ortaya çıktı.

HER ÜRÜNDE GRAMAJI AZALTMIŞLAR

Örneğin genellikle 5 litre bildiğimiz ayçiçek yağı 4 litreye, 1000 gram bildiğimiz peynir 900 grama indi. 1000 ve 500 gram olarak bildiğimiz çay paketleri 900 ve 400 gram olarak değişti. Ardından çikolatadan çereze, peynirden et ve et ürünlerine kadar birçok üründe gramaj azaltarak gizli zam yapan fırsatçı sayısı arttı.

114 BİN TL'YE KADAR PARA CEZASI UYGULANACAK

Vatandaşı rahatsız eden bu uygulamaya karşı Ticaret Bakanlığı "kilogram fiyatı" yazılmasını zorunlu hale getirse de fırsatçıları durduramadı. Son olarak "gram gram hile" davranışında bulunanlara Bakanlık tarafından ceza uygulandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı karara göre, gıdada gramajı azaltma yoluyla gizli zam uygulaması yaparak tüketiciyi mağdur edenlere 114 bin 326 liraya varan idare para cezası verilmesi uygulaması başlatıldı. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve gramaj azaltarak zam yapanlara ceza gündeme geldi.

Pekcan "Ürünlerin birim fiyatı aynı bırakılarak gramaj azaltılıyor. Tüketicinin doğru bilgilenmesi, esnafın zarar görmemesi için böyle bir uygulamayı başlattık. Yanıltıcı ambalajlar her halükarda aldatıcı ticari uygulama sayılacak ve bunlara 114 bin 326 liraya varan idari para cezası uygulanacak" dedi.

DENETİMLER ARTIRILSIN

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda fiyatlarında istikrar için denetimlerin artırılmasını ve caydırıcı cezai önlemlerin alınmasını önerdi.

Bayraktar, üretici fiyatlarında yaşanan artışların gıda ürünleri fiyatlarını da etkilediğinin altını çizerek "Üretici-tüketici fiyatları arasındaki pazarlama kanalları gıdanın fiyatlanmasında daha etken görünüyor. Spekülatif hareketler ve stokçuluk, denetim yetersizliği ve caydırıcı tedbirlerin eksikliği fiyatları etkiliyor." dedi.

HANGİ ÜRÜNDE NE KADAR GRAMAJ HİLESİ YAPILDI?

Kuru yemiş paketleri 200 gramdan 180 ve 155 grama indirildi.

Ayçiçek yağının 5 litre olarak bilinen ambalajları 4 litreye düştü.

Peynirde 500 ve 1000 gram olarak bilinen ambalajlar 900, 800, 870, 600 gibi farklı gramajlarla üretilmeye başlandı.

Fındık kremasında 750 gram olarak standartlaşan ambalaj, 630 grama indirildi.

Çayda 500 ve 1000 gram olarak standartlaşan paketlerde 900 gramlık uygulama başladı.

1000 mililitre zannettiğimiz temizlik malzemeleri 900-750 mililitreye, 4 litre zannettiklerimiz 3750 mililitreye düşmüş durumda.