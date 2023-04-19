EYT'yi kaçıranlara emeklilik hakkı! Kısmi emeklilik düzenlemesi detayları nasıl olacak? | VİDEO

Milyonlarca EYT'liye yaş şartı kaldırılarak emeklilik yolu açılırken, yeni bir reformun da sinyali verildi. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan 'emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceği ve ev kadınlarının isteğe bağlı primlerine devlet desteği sağlanacağına' yönelik maddeler yeni reformun habercisi oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları da Bağ- Kur'luların prim şartlarını düşürecek çalışma yapıldığını gösterirken, reform kapsamında EYT düzenlemesini kaçıranların da ele alınması bekleniyor.





KADEMELİ FORMÜL

EYT yasası ile milyonlarca çalışan yaş şartı olmadan emekli olurken, bu düzenlemeyi küçük zaman dilimiyle kaçıranlar da var. Örneğin; 9 Eylül 1999'da sigortalı olmuş birisi bir gün önce sigortalı olan bir EYT'liye göre 17 yıl daha geç emekli oluyor. Bu noktada 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar için de bir kademeli yaş indirimi söz konusu olabilecek.





YAŞ-PRİM-YIL KRİTERİ

Burada hem prim hem de yıl kriteri devreye girebilecek. Yapılacak bir reform çalışması sonrasında emeklilik sistemi yeniden ele alınmış olacak. Bu durumda bugün uygulanan şartlarda da değişiklikler söz konusu olabilecek.



Yeni şartlara bakıldığında yaş belirlenirken prim ve yıl kriterleri söz konusu olacak. Burada 9 Eylül 1999 sonrasında 7000 ve 2008 sonrasında 7200 gün olan primleri tamamlamak ayrıca erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıllık sigortalılık süresine de bakılabilecek. Sistem çalışmalar tamamlandığında netleşecek.

AZ GÜNÜ OLANLARIN DURUMU

Öte yandan EYT kapsamında olup primini tamamlayamayanlar için kısmi emeklilik imkanı da bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için kısmi emeklilik şartları 15 yıl 3600 gün olarak belirleniyor.



Bu şartların tamamlandığı tarihe göre de yaş şartı erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaşına kadar çıkıyor. Kısmi emeklilik şartları 8 Eylül 1999 sonrasında ise 25 yıl ve 4500 gün olarak uygulanıyor.

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