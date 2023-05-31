Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kapsamında 1.8 milyon kişi emeklilik için başvurdu, 1.2 milyonunun işlemleri tamamlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, büyük özveriyle başvuranların dosyalarını incelerken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de aylık bağlama işlemlerinin en geç gelecek ay tamamlanacağını söyledi.

Maaşı geciken emeklilere işlemleri tamamlanır tamamlanmaz toplu ödeme yapılacak.

Biriken tüm maaşlar ve bayram ikramiyesi verilecek. Emekli aylığının bağlanmasını bekleyen EYT'lilere avans imkanı da olacak.

BAŞLANGIÇ 2 HAZİRAN

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, emekli aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar için avans düzenlemesi bulunduğunu duyurdu. Kurumun internet sitesinde yer alan 2018/38 Sayılı SGK Genelgesi'ne göre, EYT'liler SGK'dan avans talebinde bulunabilecek. EYT'nin resmen hayata geçirildiği 3 Mart 2023 günü emeklilik müracaatında bulunmasına rağmen maaşı halen bağlanamayan emekli adayları 2 Haziran'dan sonra kuruma avans talebini iletebilecek.

Avans için maaşı geciken EYT'linin yazılı talepte bulunması gerekecek. SGK tarafından verilecek avans miktarı her 3 ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını, gelirlerde ise net asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere kurum tarafından belirlenecek. Yani mevcut asgari ücrete göre 25 bin 520 liraya varan avans çekilebilecek. Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilecek.