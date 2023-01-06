Beklenen EYT müjdesi geldi, gözler yapılacak düzenlemeye çevrildi.Tüm EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenlemenin Ocak ayında da yasalaşması, işlemlerin de aynı ay içerisinde başlaması bekleniyor.Yapılacak düzenleme EYT'lileri sadece emekli aylığına kavuşturmakla kalmayacak, pek çok kazancın da yolunu da açacak. EYT'liler için 7 önemli kazanç ortaya çıkacak:

EMEKLİ AYLIĞI: Şartları sağlayan emeklilerin aylıkları başvurularını takip eden aydan itibaren başlıyor.Eğer başvurular Ocak ayında başlarsa, ilk maaş da bir sonraki ay başından yani 1 Şubat'tan itibaren hesaplanacak.İşlemler bittiğinde Ocak ayında başvuranların hesabına 1 Şubat'tan itibaren biriken maaşı yatırılacak.

MAAŞ: EYT'liler ister mevcut işyerinde isterse başka yerde çalışabilecek.Hatta EYT düzenlemesiyle emekli olanların çalışmalarını desteklemek için prim desteği de sağlanacak.5 puanlık indirimle emekli çalışanın işverene maliyeti yüzde 19.5'e çekilecek.

KIDEM TAZMİNATI: İşyerinde 1 yıl ve üzeri hizmeti çalışanlar emeklilik nedeniyle ayrılması halinde kıdem tazminatını alabilecek.Çalışan aynı işyerinde çalışmayı sürderecekse 2 formül söz konusu olacak.Ya işveren çalışanın tazminatını ödeyerek sıfırlayacak ya da çalışan tazminatını almadan devam edecek.Tazminatı almadan devam edenler ayrıldıkları tarihte bu ödemesini alabilecek

.İZİN PARASI: EYT düzenlemesiyle emekli olanlara kıdem tazminatıyla birlikte kullanmadığı izinlerinin ücretinin de ödenmesi gerekiyor.İzin hakkında bir zaman aşımı bulunmuyor. Kalan tüm izinlerin ücretinin verilmesi şart. Hesaplama da son ücret üzerinden yapılmalı. Ayrıca ödenecek tutarın net ücretten değil, çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanması gerekiyor.

BANKA PROMOSYONU: Emekli olan EYT'liler banka promosyonundan da yararlanacak.EYT'liler hızlı promosyon almak için banka seçimini emekli aylığı başvurusu sırasında yapabilecek. Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabilecek.Yeni emekli olanların promosyon ödemeleri ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı son güncelleme ile 3 yıllık dönem için taban promosyon tutarları maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500, 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 liraya çıktı.Yeni emekliler belirlenen bu tutarların altında promosyon almayacak.Seçtiği bankaya göre daha yüksek ödeme de söz konusu olabilecek.Mevcut kampanyalara göre emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ: En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan EYT'liler, emekli olduklarında emlak vergisi muafiyetinden de yararlanacak. Ancak bu muafiyet, emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. 2023'te bildirimde bulunan emekliler, 2024 yılı itibariyle vergiden muaf olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ: EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlara Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi yolu da açılacak. EYT'liler emeklilik tarihini izleyen dönemlerde verilen ikramiyelerden yararlanacak.2023'te Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor. Nisan sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu ödemeyi alacak. Ödemeler büyük ihtimalle 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.Kurban Bayramı ise 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce de Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Halen bayram ikramiyesi bin 100 lira. Eğer bir artış yapılmazsa her bayram bin 100'er lira ödenecek.Ancak tutarda güncelleme söz konusu olabilecek.Hatta bu konuda bir çalışma yapıldığı belirtiliyor.