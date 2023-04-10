EYT’li çalıştırana 5 puanlık indirimde sınır var mı? İşte prim destek ve indirim rehberi! İşsizlik ödeneği, asgari ücret desteği…

İstihdamın artırılması, gençlere-kadınlara iş kapısı açılması, bölgesel yatırımların özendirilmesi amacıyla milyonlarca çalışan için prim indirimi, teşvik ve destekler sağlanıyor. Asgari ücret desteği, işsizlik ödeneği, sosyal yardım alanların istihdamına prim teşviki, 5 puanlık indirim başta olmak üzere 18 başlıkta prim desteği veriliyor. İşveren prim teşvikinden yararlananlar 12 milyonu geçerken, sosyal hizmetlerden yararlananlar için verilen teşvik 60 ayı buluyor. İmalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 48 bin, diğer sektörler için de 35 bin lirayı geçiyor.





İşsiz olanları istihdam eden işverenlere prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları desteği 2 bin 51 lira ile 15 bin 387 lira arasında değişiyor. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri de destekleniyor. Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanlara yaşa göre 6 ile 54 ay arasında prim teşviki sağlanıyor. İşverenlerce ödenmesi gereken sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları işveren hissesinin 5 puanlık kısmı indirim olarak karşılanıyor. Bu destek de çalışan başına 500,40 ile 3 bin 753 lira arasında. Hazal ATEŞ





EYT'LİLER İÇİN AYLIK EN AZ 500 TL

Emekli olan EYT'lilerin en son çalıştıkları özel sektör işyerinde, işten ayrıldıkları tarihi takip eden 30 gün içerisinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanıyor. Destek en az 500,40 lira olup, 3 bin 753 liraya kadar çıkıyor.