EYT'de yaş sınırı düğümü çözülüyor! Eylül 1999 tarihi değişir mi? Görünmeyen primler hizmete eklenir mi?

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı bugün yapılacak Kabine toplantısında. Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran 'yaş sınırı' konusunda son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koyması bekleniyor.







Erdoğan'ın bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'ndan yeniden bir değerlendirme yapması istediği ifade ediliyor. EYT'de 'tarih, prim, yıl, başvuru, tazminat, aylık' konuları da bu çalışmayla netleşmiş olacak.







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Genel Kurulu'nda EYT düzenlemesinin 'en geniş kapsamlı haliyle yapılacağını' açıklarken, 'yaş sınırına' ilişkin resmi ağızdan gelen bir açıklama yok.







Kulislerde 50-52 ile başlayan yaş sınırı iddiaları, kadınlarda 46, erkeklerde 48'e düştü. Yaşa takılanlara emeklilik kapısı açacak olan yasal düzenlemeye yönelik kritik soruların yanıtları şöyle:







Yasada 8 Eylül 1999 tarihi değişir mi?

Anayasa Mahkemesi 23 Kasım 2001 tarihinde 8 Eylül 1999 tarihli 4447 sayılı yasanın emeklilikle ilgili maddelerini iptal etmişti. Yasanın yeni halinin 6 ay içinde yapılmasını istemişti. 23 Mayıs 2002'de 4759 sayılı Kanun yürürlüğe girdi. Bu kanunda atıfta bulunulan tarih 1999 olup, EYT yasasında da bu tarihin esas alınacağı kesin.







Bakan Bilgin, dijitalde kayıtları olmayanların sisteme aktarılması nedeniyle çalışmaların geciktiğini ifade ediyor. İşe giriş tarihim 1999 öncesi olmasına karşın primim görünmüyor. Eksik primlerim bu kayıtlardan çıkar mı?

Milyonlarca çalışanın, emeklinin sosyal güvenlik bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veri tabanında bulunuyor. Sosyal güvenlik sistemi 1998'den itibaren otomat sistemine geçti. Bu tarihten önce sigorta bilgileri dosyalarda muhafaza ediliyordu. SGK son haftalarda çalışma hayatı, borçlanma, aylık hesaplama gibi birçok başlıkta güncelleme yapıyor. Dosyalardaki bilgiler de sistemlere aktarılıyor. Hizmet dökümünde priminiz görünmüyorsa SGK'ya başvurarak dosyanızın incelenmesini ve o yıllara ait çalışmalarınızın hizmet dökümüne işlenmesini talep edebilirsiniz. Sigortanız yatırılmadıysa hizmet tespit davası açma hakkınız da bulunuyor.







YASAYI BEKLEYENLERİN ÖNCELİĞİ NE OLMALI?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hangi kapsamda çalışırsanız çalışın mutlaka hizmet dökümünüzü inceleyin.







Doğum tarihi, ilk işe giriş tarihi, hizmet dökümündeki çalışma gün sayılarını kontrol edin. Hata varsa yasa yürürlüğe girmeden önce düzeltilmesinde fayda bulunuyor.







Birden fazla sigorta statüsünde çalışması olanlar e-Devlet üzerinden birleştirmeyi gerçekleştirebilir.







Prim ödeme gün sayısı yetmeyenler borçlanmaya gidebilir.

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