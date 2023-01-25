"Tabii orada EYT'nin şöyle üzerinde bir durmamız lazım. Bu konuda belli hususların altını çizmek lazım. Emeklilik için 3 şart var. prim gün sayısı, yıl sayısı ve yaş. Bu yaşın o tarihten sonra düzenlenmiş olmasından dolayı daha önce çalışanlara yaş bir engel getiriyor. Yaşa takılmak da oradan geliyor ama bu tarihten sonra girenlerin böyle bir engeli yok."

Moderatör'ün staj ve çıraklık sigortası üzerine sorduğu soruya yanıt veren Bilgin, "Sizin söylediğiniz staj ya da çıraklık böyle bir şey değil. EYT'liler bu 3 şartı yerine getirmesi beklenenler. Engel olduğu için kaldırdıklarımız kişiler prim ödemişler. Bunlar primini ödemiş, yıllarca prim ödüyorlar. Hanımlar 20 yıl erkekler 25 yıl. Staj ve çıraklık konusunda hiç prim ödememiş insanların "biz de bundan istifade edelim" demeleri doğru değil" açıklamasında bulundu.

Borçlanma konusundaki soruları da yanıtlayan Bilgin, "Borçlanalım diyorlar olmaz. Sizin patronunuz kim, işvereniniz kim. Özellikle staj yapanlar, bir iş yerinde stajyer olarak görev yapanlar orada çalışma konusu gerçekleşmiyor. Onlar bir eğitim için gidiyorlar. Eğitim süresinde başlarına bir şey gelmemesi için de devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor. Bununla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Borçlanma vs bunlar söz konusu değil. İş akdinin getirdiği standartların hiçbirisi bu arkadaşlarda söz konusu değil" dedi.

Vedat Bilgin, yaptığı açıklamalar ile staj ve çıraklık girişinin sigorta başlangıcı olarak sayılmayacağını resmen açıkladı.