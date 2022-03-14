Haberler Ekonomi Videoları EYT kimleri kapsıyor?

EYT kimleri kapsıyor?

EYT kimleri kapsıyor?
14.03.2022 17:38

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 01:43
TÜİK kritik veriyi açıkladı!...
Ekonomi 00:32
Benzin ve motorinin litre...
Ekonomi 06:07
3600 ek gösterge nedir kimleri...
Ekonomi 00:32
EPGİS AÇIKLADI: Benzin ve...
Ekonomi 01:48
Doğalgaz desteği kimlere...
Ekonomi 08:10
Merkez faiz kararını bugün...
Ekonomi 08:24
3600 ek gösterge ne zaman...
Ekonomi 02:22
Zincir marketlerin kirli ‘KDV’...
Ekonomi 01:19
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde...
Ekonomi 01:44
Elektrik faturaları nasıl...
Ekonomi 02:16
Vatandaşa çifte destek esnafa...
Ekonomi 02:38
Kilosu 400 lira! Bunu yapan...

Milyonlarca çalışan emeklilik amacıyla gün sayıyor. Çalışanların en büyük istekleri arasında emekli olarak daha rahat bir hayat sürmek yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hususu yeni senenin gelmesi ile eş güdümlü gündemde yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Çeşitli formüller amacıyla çalışmalar sürerken sene şartını tamamlayan fakat primi eksik olanlar amacıyla de birtakım çalışmalar masada kapsamlı bir şekilde görüşülecek. Emeklilikte yaşa takılanlara çözüm için bir komisyon kurulacak. Emekli aylığı yolunu açacak talepler bu komisyon tarafından değerlendirilecek, formüller belirlenecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem EYT'ye dair son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA