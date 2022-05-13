Haberler Ekonomi Videoları EYT, 3600 EK GÖSTERGE, ASGARİ ÜCRET... Çalışma Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklamasıyla duyurdu: ''Bu ayın sonu itibarıyla...''

EYT, 3600 EK GÖSTERGE, ASGARİ ÜCRET... Çalışma Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklamasıyla duyurdu: ''Bu ayın sonu itibarıyla...''

EYT, 3600 EK GÖSTERGE, ASGARİ ÜCRET... Çalışma Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklamasıyla duyurdu: ''Bu ayın sonu itibarıyla...''
13.05.2022 12:21

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Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi. Bilgin EYT ve 3600 ek gösterge için de "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Videoları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde." ifadelerini kullandı.

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