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Evini dönüştürmek isteyenler tarihi fırsatı kaçırmayın! 'Yarısı Bizden' kampanyasında son gün!

Evini dönüştürmek isteyenler tarihi fırsatı kaçırmayın! 'Yarısı Bizden' kampanyasında son gün!
31.05.2023 10:38

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hızla başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası rekor başvurularla vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 1.5 milyon riskli yapının dönüştürülmesi ve olası bir felaketin yıkıcı hasarının önlenmesi kapsamında hayata geçirilen kampanyada bugün son gün.. Vatandaşların dönüşümde ekonomik yükünü paylaşan ve süreci hızlandıran 'Yarısı Bizden' projesinde hedef 5 yıl içinde İstanbul'da dayanıksız bina kalmaması. Peki kampanyanın avantajları neler? İşte detaylar...

Ekonomi Videoları

Evini dönüştürecek vatandaşlar için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular 5 gün sonra bitiyor. Devletin dönüşüm bedelinin yarısını karşılayacağı kampanyada başvurular 900 bine yaklaştı.

SON GÜN 31 MAYIS
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası'nda son güne girildi.

İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının yenilenmesi için hayata geçirilen kampanyaya başvuru süresi yeniden uzatılmazsa 31 Mayıs'ta sona eriyor.

900 BİNE YAKLAŞTI
Kampanyaya vatandaşın yoğun ilgisi devam ediyor. Dün itibarıyla başvuru sayısı 220 bini geçti.

Başvurulan bağımsız bölüm sayısı ise 900 bine yaklaştı. 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' projesiyle İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız binanın kalmaması hedefleniyor.

İstanbul'da en çok başvuru Bahçelievler'den yapıldı. Bahçelievler semtinde vatandaşlardan 6 bin 84 bina için, 22 bin 600 başvuru geldi.

Onu 19 bin 105 başvuru sayısıyla Bağcılar, 16 bin 744 sayısıyla Güngören izledi. Üsküdar'dan 14 bin 645, Fatih'ten 12 bin 335, Avcılar'dan 11 bin 886 başvuru oldu.

En az başvuru ise Çatalca, Şile ve Adalar bölgesinden geldi.

KEŞİF RAPORU HAZIRLANIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları başvuruda bulunulan binaların ön incelemesini yapıyor, keşif raporu hazırlıyor.

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Daha sonra ruhsat alınacak.

EN GEÇ 2 YILDA TAMAMLANACAK
Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.

2+1, 100 metrekare evin 750 bin TL'si devlet tarafından karşılanarak kalan tutarın ise yüzde 10 peşinat ile 5 bin 625 TL'den başlayan taksitlerle 10 yıl vadede verilecek.

3+1, 120 metrekare evin 900 bin TL'si devlet tarafından karşılanarak kalan tutarın ise yüzde 10 peşinat ile 6 bin 750 TL'den başlayan taksitlerle 10 yıl vadede ödenecek.

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