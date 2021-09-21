Ev kiraları neden artıyor? İşte kira zammının 10 nedeni! Büyükşehirlerdeki kira artışları Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Oysa kurallar belli. Kiralar TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yapılabilir. Bu oran Eylül ayı için yüzde 15.78. Bunun dışında 5 yıllık kiracıya dava açılsa da makul bir artış yapılmak zorunda. Peki; Ev kiraları neden artıyor? Kiracıya zam nasıl yapılır? Kiracılar hangi durumda evden çıkartılır? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber Canlı yayınında kira zammının nedenlerini madde madde açıkladı.