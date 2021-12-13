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Ev hanımlarına 3 maddeli kolay emeklilik formülü! Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! 1261 günden...

Ev hanımlarına 3 maddeli kolay emeklilik formülü! Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! 1261 günden...
13.12.2021 15:20

OTOMATİK OYNAT

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Artık çalışmadan da mümkün: Ev hanımlarına 3 maddeli kolay emeklilik formülü! Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! 1261 günden... Milyonlarca kişi emekli olacağı günlerin hayalini kurarken ev hanımlarının merak ettiği konulardan birisi de emeklilik şartları oluyor. Şu anda emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek gerekiyor ve bu kapsamda yaş da işe giriş geçmişine bakılırsa belirleniyor. Ancak başta ev kadınları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da emeklilik fırsatı var. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor.

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