Esnafa sıfır faizli kredi! Hangi kredilerde faiz indirilecek? Hangi krediler verilecek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yaşama geçirilen kira ve hibe desteğinin ardından, 1 Ocak 2021 itibariyle 2.5 milyon esnaf için kredi muslukları da açılıyor. Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Halkbank, 2021 yılı boyunca esnafa kullandıracağı kredilerde yüzde 50 faiz indirimine gidecek. Peki; Hangi kredilerde faiz indirilecek? Hangi krediler verilecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de konuyu ayrıntılarıyla anlattı. İşte esnafa verilecek sıfır faizli kredi haberinin detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yaşama geçirilen kira ve hibe desteğinin ardından, 1 Ocak 2021 itibariyle 2.5 milyon esnaf için kredi muslukları da açılıyor. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Halkbank, 2021 yılı boyunca esnafa kullandıracağı kredilerde yüzde 50 faiz indirimine gidecek.

Halkbank'ın kredi ve kefalet kooperatifi kefaletiyle veya doğrudan kullandırdığı ve bakiyesi 2021'e devreden kredilerde de faiz indirimi uygulanacak. Genç esnafa 100 bin liraya kadar sıfır faizli kredi kullandırılacak. Geleneksel, sanatsal meslek gruplarına da faizsiz kredi imkanı olacak. Ekipman, makine, hammadde alımları için 30 bin liraya kadar kredilerde de faiz sıfırlanacak.