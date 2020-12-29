Erken emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması planlayanlar dikkat! Erken emeklilik planlamasında 4.872 TL avantaj

Erken emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması planlayanlar dikkat. Asgari ücretteki artışla birlikte doğum ve askerlik borçlanmasında taban ve tavan tutarlar artacak. Bu nedenle bu ay bitmeden borçlanma yapanlar daha az ödemeyle erken emeklilik imkanını yakalayacak. Erken emekliliğe hesaplı ödemeyle ulaşmak isteyenlerin sadece 3 günü kaldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer ayrıntıları canlı yayında anlattı.

Erken emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması planlayanlar dikkat.

Asgari ücretteki artışla birlikte doğum ve askerlik borçlanmasında taban ve tavan tutarlar artacak.

Bu nedenle bu ay bitmeden borçlanma yapanlar daha az ödemeyle erken emeklilik imkanını yakalayacak.

Erken emekliliğe hesaplı ödemeyle ulaşmak isteyenlerin sadece 3 günü kaldı.

Şu anki asgari ücrete göre askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanmada 3 bin 654 lira kazanacak.

Doğum borçlanmasında kazanç 24 ay için 4 bin 872 lirayı bulacak.