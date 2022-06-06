TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranının ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceği tarzında açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, temmuz zammı hakkında da açıklama yapmıştı. TÜİK mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,98 yıllık yüzde 73,50 olarak açıkladı. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 35,64 oldu. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, Asgari ücrete zam gelecek mi? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplama!

YÜZDEYE GÖRE MAAŞ HESABI!

Asgari ücrete %25 zam gelirse maaşlar 4.253 TL'den 5.316 TL'ye yükselecek!

%30 zam gelirse 5.528 TL olacak!

%35 oranında zam gelirse maaşlar 5.741 TL'ye yükselecek!

%40 oranında zam gelirse maaşlar 5.954 TL'ye yükselecek!

%45 oranında zam gelirse maaşlar 6.166 TL'ye yükselecek!

%50 oranında zam gelirse maaşlar 6.379 TL'ye yükselecek! Yılbaşında yapılan rekor zammın ardından temmuz zammı alacağı düşünülen asgari ücret zammı için çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen açıklamalar konuyla ilgili belirleyici rol oynuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 TEMMUZ

Yılbaşında rekor zamla duyurulan asgari ücret vergilerin kaldırılmasıyla birlikte yüzde 50 oranında zam alarak net 4 bin 253 TL'ye ulaştı.

Açıklanan enflasyon oranları ardından yeniden gündeme gelen zam konusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere belirleyici olacak birçok isme soruldu. Yapılan açıklamalar asgari ücret ek zam için yeşil ışık yakıyor!

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ara zam konusunda yeşil ışık yaktı. Vatandaşını enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan gerekirse değerlendirileceğini de vurguladı. Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir."

"Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır."

Hemen ardından Ömer Çelik'ten gelen son dakika açıklaması temmuz zammı iddialarını daha da güçlendirdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen olumlu açıklamaların ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çalışmaların başladığını duyurmuş oldu. Çelik yaptığı açıklamada:

"Asgari ücret ve dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir."

"AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz." dedi.

AKBAŞOĞLU "DEĞERLENDİRİLECEK!" DEDİ!

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konuya dair çalışma planını açıkladı. Akbaşoğlu açıklamasında:

"Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi. Buna göre memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon oranı asgari ücret üzerinde de etkili olabilir. Oranın yükselmesi halinde 6 aylık bazda ortaya çıkacak yüzdeliğin Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararında etili olması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz aylarda gündemde olmadığı açıklamasını yapsa da ardından gelen açıklamalar arka planda zammın değerlendirildiğini gözler önüne serdi. Bu noktada temmuz ayı kritik olacak.