Emekliye zam ve iyileştirme hazırlığı! Kim ne kadar alacak? Artış ne kadar gerçekleşecek? İşte tablo tablo tüm detaylar

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrildi. Hem zam oranları hem ek iyileştirme merak konusu oldu.Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7 zam ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 31.71 çıktı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.71'e ulaştı. Memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 24.21 fark ile yüzde 31.21'e yükseldi. Geriye sadece 2 aylık veri kaldı. Merkez Bankası'nın Nisan'da yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 34.62 çıkmıştı. Mayıs anketinde bu tahminin yükseleceği belirtiliyor.

2 FORMÜL VAR

Ek iyileştirme kapsamında ise öncelikle taban aylıkların artırılması gündemde. En düşük emekli aylığı ödemesi Ocak'ta bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükselmişti. Temmuz'da da 3 bin 500-4 bin lira aralığına çıkması bekleniyor. İkinci düzeltme de memur ve memur emeklileri için gündeme gelecek. Ocak'taki gibi toplu sözleşme oranının artması gündeme gelebilir. Ayrıca seyyanen zam formülü de masada duruyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEMUR EMEKLİLERİ

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ