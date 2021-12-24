Haberler Ekonomi Videoları Emekliye yüzde 40 zam formülü! 2022'de düşük maaş alan kalmayacak! SGK-SSK ve Bağkur'lulara ek maaş, refah payı...

Emekliye yüzde 40 zam formülü! 2022'de düşük maaş alan kalmayacak! SGK-SSK ve Bağkur'lulara ek maaş, refah payı...

Emekliye yüzde 40 zam formülü! 2022'de düşük maaş alan kalmayacak! SGK-SSK ve Bağkur'lulara ek maaş, refah payı...
24.12.2021 18:08

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Önümüzdeki ay maaşları artacak emekliler, ek zam heyecanı da yaşıyor. Yaklaşık 17 milyon vatandaşın gözü kulağı maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Zammın yüzde 40'a tamamlanması formülü hayata geçerse, Ocak'ta emeklilere yüzde 29.1 zam söz konusu olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı gibi konular konuşulmuştu. Peki, 2022'de memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban Aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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