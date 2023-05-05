Emekliye kademeli zam! Enflasyon artışı ne kadar olacak? Yüzde 21.12 hesaplaması, refah payı ve EYT'liler...

Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı için geriye 2 adım kaldı.İlk 6 aylık TÜFE oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ilk 4 aylık enflasyonu öğrendi, şimdi gözünü Mayıs ve Haziran verilerine çevirdi.Enflasyon tahminleri ipucunu verirken, ek zamlar da şekillenmeye başladı.

İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine rehber...

Temmuz zammı için şu an oluşan tablo nasıl?

Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.21 çıktı.

6 aylık artış için tahminler neyi gösteriyor?

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Mayıs enflasyonu yüzde 2.46, Haziran enflasyonu yüzde 2.61 olarak tahmin edildi. Bu tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.12 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.12 olacak.

Hangi ek zam formülleri var?

Temmuz'da enflasyon oranlarıyla oluşan artışa bir refah payı eklenmesi gündemde. Ayrıca 7 bin 500 liranın üzeri maaşlara bir ek zam söz konusu. Bu zam, maaşa göre farklı olacak. Kademeli olarak farklılaşmış bir zam uygulanacak.7 bin 500- 10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı zam belirlenecek. Çok az primle emekli olanlar ile 6-7 bin lira maaş alırken ödemesi 7 bin 500 liraya tamamlananların zam oranları da farklılaşabilecek. Ek zam seyyanen de olabilecek, oransal bir artış da yapılabilecek. Refah payı ve kademeli ek zam ayrı ayrı yansıtılabileceği gibi, birlikte de uygulanabilecek.



Refah payıyla birlikte ne kadar artış bekleniyor?

Emeklilerin Temmuz zammı refah payıyla yüzde 25'e yükseltilebilir. Bir diğer formüle göre Ocak'taki gibi yüzde 30'a tamamlanabilecek. Zam oranının, Ocak'taki gibi yaklaşık 15 puan refah payı verilerek yüzde 35'e yükseltilmesi de mümkün.



Bu zamlar EYT'lilere de yansıyacak mı?

Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvuran EYT'lilerin maaşlarına Temmuz ayında yapılacak artış direkt yansıyacak. Temmuz ayından itibaren yıl sonuna kadar başvuranların da emekli aylıkları hesaplanırken enflasyon artışları dikkate alınacak.



MEMURLARA 3'LÜ ARTIŞ

MEMURLARA, memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve refah payı göründü.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti.Yüzde 6'lık toplu sözleşme artışı ve 4 ayda oluşan enflasyon farkıyla birlikte memurların ve emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 13.08'e ulaştı.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 21.12'lik ilk 6 aylık TÜFE tahminine göre de Temmuz zammı yüzde 18.88'i bulacak.Zam ve enflasyon farkıyla oluşan orana bir refah payı eklenecek. Ayrıca 3600 ek göstergenin kapsamı birinci dereceye gelen tüm memurları da kapsayacak.Bu da 470 bin memurun maaş, ikramiye ve emekli aylığına artış getirecek.