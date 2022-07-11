Emekliye en az 1.788 TL fark! Memur emeklilerinin yeni maaşları ne oldu? Ödemeler ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

Temmuz, tüm emekliler için zam ayı oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yapılırken, taban emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liraya yükseltildi.Memur emeklilerinin Temmuz zammı ise yüzde 41.69 olarak gerçekleşti.Bu ay zamlarını öğrenen emekliler, önümüzdeki günlerde yeni kazançlarını cebine koyacak. SSK emeklileri ile dul ve yetimlerine yüzde 42.35 zamlı aylık ödemeleri ayın 17'sinde başlarken, Bağ-Kur'lular ise 25-28 Temmuz'da hesabında görecek. Memur emeklileri ile dul ve yetimleri ise maaşlarını enflasyon verileri beklendiğinden zamsız olarak aldı. Maaşları yüzde 41.69 artan yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin zam farkları ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.

1 YA DA 3 AYLIK FARK

Kimi emekliler 1 aylık, kimileri 3 aylık zam farkı alacak. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlara da ödeme dönemlerine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek. Yüzde 41.69'luk Temmuz zammı en düşük memur emeklisi aylığını 4 bin 289 lira 79 kuruştan 6 bin 78 lira 20 kuruşa yükseltti. En düşük aylıkta bin 788 lira 41 kuruşluk artış yaşandı.Buna göre, 1 aylık zam farkı alacak memur emeklisinin hesabına en az bin 788 lira 41 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak.3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 365 lira 23 kuruşluk ödeme gerçekleştirilecek.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI