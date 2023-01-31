Milyonların merakla beklediği EYT'ye ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Peki; EYT emeklilik şartları 2023 ne oldu? EYT'liler için süreç nasıl işleyecek? EYT'de yaş şartı olacak mı? EYT'de kadınlar için prim gün sayısı ne oldu? EYT'de erkekler için prim gün sayısı ne kadar? İş akdi sürerse tazminat ötelenir mi? Tazminatın ödenmesi ötelenebilir mi? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş meclise sunulan düzenlemeye dair akıllardaki soruları yanıtladı. İşte EYT'DE SON DURUM...