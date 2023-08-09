Emeklilikte çifte reform: Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Esnafa 5 yıl boyunca prim desteği

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte ikinci önemli torba yasa gündeme gelecek. Bu torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor. Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ- Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak.

Öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. İşçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürüyor. Düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan EYT'lilerden Bağ-Kur'lu kadınlar 20 yılı (7200 gün), erkekler ise 25 tam yılı (9000 gün) tamamladığında emekli olabiliyor.

Eğer yeni düzenleme tüm süreleri kapsarsa, Bağ-Kur reformu kapsamına giren EYT'li erkek sigortalıların da yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu 7200 güne inecek. 9000 günü tamamlayamayan EYT'li erkek esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Ancak burada reformdan yararlanacak olanların kapsamının da bütün Bağ-Kurluları etkileyip etkilemeyeceği de önem kazanacak.

SOSYAL GÜVENCE

Emeklilik sisteminde gerçekleşecek ikinci reform ise ev kadınları ve anneler için olacak. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devletin karşılayacağı modelin de Ekim'de Meclis'e sunulacak torba tasarı ile hayata geçirilmesi bekleniyor. Burada öncelikle Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gerekiyor. Çünkü yapılacak desteklerin kaynağı bu banka olacak. B:u bankanın gelirleri de petrol ve doğalgaz rezervlerimizden gelecek. Yapılacak düzenleme ile isteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuran kadınlara prim desteği verilecek.





İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, bu yıl aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınları aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş yerine 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecek. Mevcut tutar üzerinden devlet ev kadınlarına yıllık 17 bin 170 lira destek sağlayacak. Asgari ücret arttıkça prim desteği de yükselecek.





ANNELERE YIPRANMA HAKKI

Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi planlanıyor. Burada, ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir

model konuşuluyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşı esnetilebilecek. Annelere çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından da indirim yapılabilecek. Yine annelerin uzaktan ve esnek çalışma modelleriyle bakıcı desteği gibi yenilikler de önümüzdeki dönemde gündeme gelecek.