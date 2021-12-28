Emeklilik borçlanması 11 bin TL yükselecek! Yılbaşından sonra artacak! Ucuz ve erken emeklilik fırsatı için son günler!

Erken emeklilik için borçlanma planlayanlar dikkat! Yeni yılda tutarlar artacak. Askerlik borçlanmasında en az 8 bin 216, doğum borçlanmasında 10 bin 955 lira fark oluşacak. Taban ödemelerde kazanç artacak. Daha az ödemeyle borçlanmak için son tarih 31 Aralık...

Emekliliğini erkene çekmek için borçlanma yapmayı düşünenlerin daha az ödeme için önlerinde sayılı günleri kaldı. Asgari ücrete yapılacak yeni yıl zammıyla borçlanmada taban ve tavan tutarlar artacak. Bu yıl uygulanan 3.577,5 TL'lik brüt ücret yüzde 39.9 oranında artışla 5004 liraya kadar çıkartıldı.

Burada asgari ücretteki yüzde 50.4 oranındaki artış uygulanmayarak hem işverenin prim ödemeleri aşağı çekildi hem de vatandaşın borçlanma miktarlarına 10 puanlık katkı yapılmış oldu. Ancak bu seneki borçlanma rakamlarına göre yüzde 39.9'luk bir artış ortaya çıktı.

Bu yüzden Aralık ayındaki borçlanma çok daha avantajlı hale geldi. Tek çocuk için doğum borçlanması için ödenecek tutar 10 bin 955, askerlik borçlanması ise 8 bin 216 lira artacak. Bu para elini çabuk tutanın cebinde kalacak.

ŞİMDİ NASIL UYGULANIYOR

Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık borçlanma için en az bin 144 lira 80 kuruş ödeniyor.

Tavandan ödemelerde ise tutar 7.5 katına çıkıyor. Bu ay 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 27 bin 475 lira ödeniyor. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 20 bin 606 lira veriyor.

NE KADAR OLACAK?

Tüm bu tutarlar yeni asgari ücretle artacak. Brüt asgari ücretin 5 bin 4 liraya çıkmasıyla 1 aylık borçlanma tutarı en az bin 601, 2 yıllık doğum borçlanması 38 bin 430, 18 aylık askerlik borçlanması da 28 bin 823 liraya yükselecek. Doğum borçlanmasında

10 bin 955, askerlik borçlanmasında 8 bin 216 lira fark oluşacak.

31 Aralık'a kadar borçlanma yapan daha az ödeyecek.

GURBETÇİYE AVANTAJ

Yurtdışı borçlanmalarında ise farklı bir sistem uygulanıyor,.

Yurtdışı borçlanmaları diğer borçlanmalar gibi brüt asgari ücretin yüzde 32'si değil yüzde 45'i olarak hesaplanıyor ve Bağ- Kur kapsamında değerlendiriliyor.

Bu ay yurtdışı borçlanma yapacak olanlar da avantajlı duruma gelecekler. O yüzden Ocak ayını beklemeden yapılacak borçlanmalarda yüzde 40'lık bir miktar ceplerde kalacak.

NE YAPMAK LAZIM?

Borçlanma ihtiyacı olan vatandaşların en yakın SGK müdürlüğüne giderek dilekçe vermesi gerekiyor. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra kendilerine ödeyecekleri miktar ve hakları bildirilecek. Bunu da belli bir süre içinde ödeyecekler. Ancak bu dilekçenin en geç cuma gününe kadar verilmesi gerekiyor.

BORÇLANMA NE KAZANDIRIR

■ DOĞUM BORÇLANMASI:

Kadın sigortalılar işe başlamadan sonra yaptıkları doğumları borçlanarak 6 yıla kadar yani 2160 gün kazanabiliyor. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanma ile her çocuk için çalışılmayan ve prim ödenmeyen 2 yılın günlerini satın almak mümkün. Bu sayede eğer yaş ve yıl tamamsa 6 yıla kadar erken emeklilik imkanı olacak.

■ ASKERLİK BORÇLANMASI:

Erkek sigortalıların askerde geçen günlerini satın alma imkanları bulunuyor. Eğer askerlik işe başlamadan önce yapılmış ise yapılan borçlanma ile işe giriş tarihi geri çekilerek en az 1 yıl erken emekli olma imkanı bulunuyor.

Sigortadan sonraki askerliklerde ise eksik primleri tamamlamak için borçlanma yapılabilir.

■ YURTDIŞI BORÇLANMASI:

Yurtdışında 18 yaşında çalışan erkekler ile 18 yaşından sonra çalışmasa da başka ülkede yaşayan kadınlar bu günleri Türkiye7de satın alarak emeklilik imkanına kaüvuşuyor. Tüürkiye'de sigorta olup olmamasına göre hesaplama değişiyor. Ancak yurtdışı borçlanmalar Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor.