Haberler Ekonomi Videoları Emekliler dikkat! İlave zam geliyor! Maaşlar belli olmaya başladı: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine en az 2000 TL

Emekliler dikkat! İlave zam geliyor! Maaşlar belli olmaya başladı: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine en az 2000 TL

Emekliler dikkat! İlave zam geliyor! Maaşlar belli olmaya başladı: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine en az 2000 TL
14.12.2021 11:10

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:09
ATV | Müge Anlı 14 Aralık 2021...
Ana Sayfa 01:21
Yaralı haliyle hastaneden...
Ana Sayfa 02:22
2022 Asgari Ücrette rakam...
Ana Sayfa 01:14
Bolu Dağı’nda sağanak yağış...
Ana Sayfa 00:53
Müstakil evde bulunan...
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar...
Ana Sayfa 00:11
Öcalan'dan skandal İstanbul...
Ana Sayfa 00:50
Mesut Özil ile Pereira...
Ana Sayfa 05:39
AK Parti MKYK Üyesi Yazar...
Ana Sayfa 02:04
Vitor Pereira'dan istifa...
Ana Sayfa 00:29
Bir Zamanlar Çukurova 117....
Ana Sayfa 02:16
CHP’nin heykel belediyeciliği...

Emekliler dikkat! İlave zam geliyor! Milyonlarca emekli maaşlarına gelecek zam oranını beklerken önemli ilerlemeler yaşandı. Maaşlara ek zam yapılması gündeme geldi. Gelirlere düzeltme müjdesi emeklileri sevindirirken, detayları merak konusu oldu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için çeşitli ek zam formülleri masada. İlaveten yapılacak zamlarla birlikte refah payı da gündeme geliyor. Netleşen oranları Faruk Erdem canlı yayında aktardı.

Ekonomi Videoları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var" şeklindeki sözleri, milyonlarca emekliyi sevindirdi. Memurlar ve sağlık çalışanlarının ardından emeklilere de ek zam hazırlığının yapılması sevinç yarattı. Detayları da merak konusu oldu.

İLAVETEN YAPILACAK

Ocak'ta hem SSK ve Bağ- Kur emeklileri hem de memur emeklileri zam alacak. SSK ve Bağ-Kur'lulara bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklileri de yüzde 5 artış ve enflasyon farkından yararlanacak. Bakan Bilgin'in müjdesini verdiği düzeltme ise bunlara ilaveten yapılacak.

REFAH PAYI...
Memur emeklilerinin, memurlar için yapılacağı açıklanan ilave artıştan faydalanması bekleniyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından memur konfederasyonlarıyla masaya oturulacak, nasıl ve ne tutarda yapılacağı belirlenecek. Seyyanen bir artış tutarı tespit edilebileceği gibi, oransal bir refah payı da belirlenebilecek. Ağustos'ta yapılan toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5'lik zam oranının yükseltilmesi de bir seçenek.

EN AZ 2 BİN TL
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de 2 formül öne çıkıyor. İlk formül, taban emekli aylığının artırılması. Önce bin, ardından bin 500 liraya çıkarılan taban aylığın yeniden yükseltilmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığının 2 bin lira ya da daha yüksek bir tutara çıkarılabileceği konuşuluyor. Hatta Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), taban emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesini talep ediyor.

SEYYANEN ZAM OLUR MU?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam beklentisi de bulunuyor. Seyyanen zam ve taban aylıkta artış formüllerinin ikisinin birden hayata geçirilebileceği de konuşuluyor.

SON DAKİKA