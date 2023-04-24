Şu ana kadar ilk 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; Ocak-Mart enflasyonu yüzde 12.52 çıktı. Geriye 3 veri kaldı. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden de bu veriler için ipucu geldi. Ekonomistlerle yapılan ankette Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 enflasyon tahmini yer aldı.

SSK'LIYA-MEMURA FARKLI ORAN

Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 olarak gerçekleşecek.

İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı bu tahmine göre yüzde 21.43 olacak. Temmuz'da yüzde 6 zam ve ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise bu tahmine göre yüzde 19.18 çıkacak.

REFAH PAYI İÇİN 3 TAHMİN VAR

Kesin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu oran merakla beklenirken, zam oranlarına bir refah payı da ekleneceği belirtiliyor. Bu refah payı için 3 formül öne çıkıyor. Refah payı ile zam oranı yüzde 25'e yükseltilebileceği gibi, Ocak formülü de 2 ayrı şekilde uygulanabilecek.

Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışına 14.60 puan, memurların ve memur emeklilerinin zammına da 13.52 puan refah payı eklenmiş, zam oranı yüzde 30'a yükseltilmişti.

Bu kapsamda Temmuz'da da zam oranı Ocak ayındaki gibi yüzde 30'a tamamlanabilir. Ya da ortaya çıkan zam oranlarına Ocak'taki gibi 15 puan civarında refah payı eklenebilir. Bu durumda da Temmuz'da zam oranı yüzde 35 seviyesinde gerçekleşebilir.

KİM, NE ALACAK?

Temmuz zammı yüzde 19.18 çıkarsa, en düşük maaş memurlarda 11 bin 836 liradan 14 bin 106 liraya, memur emeklilerinde 7 bin 901 liradan 9 bin 417 liraya ulaşacak.

Yüzde 25'lik bir zam halinde taban aylık memurlarda 14 bin 795, memur emeklilerinde 9 bin 876 lirayı bulacak. Zam oranı eğer yüzde 30'a yükselirse bu durumda en düşük maaş memurlarda 15 bin 382, memur emeklilerinde 10 bin 272 lira olacak. Artışın yüzde 35'e ulaşması halinde de taban aylık memurlarda 15 bin 979, memur emeklilerinde 10 bin 667 liraya yükselecek.

KÖK MAAŞA YANSIYACAK

Nisan ayı ödeme döneminden itibaren ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök maaşına yansıtılacak.

EYT'LİLERE DE ZAM + REFAH PAYI

Temmuz zammından bu yıl içerisinde emekli olacak EYT'liler de yararlanacak. Bu tarihe kadar emekli aylığı bağlanmış EYT'lilere Temmuz'da zam yansıtılacak.

Temmuz'dan sonra ancak yıl sonuna kadar emekli aylığı bağlanacak EYT'lilere de bu artış yansıtılarak ödeme yapılacak.