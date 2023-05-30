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Emekli zammı ne zaman? | Video

Emekli zammı ne zaman? | Video
30.05.2023 10:42

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, memur ve memur emeklileri için Temmuz ayında önemli bir maaş artışı bekleniyor. Başkan Erdoğan, memur maaşlarının Temmuz ayında %108 oranında artış göstereceğini ve böylelikle memur maaşlarının 22 bin liraya kadar çıkacağını duyurdu. Bu zam artışı aynı oranda uygulandığında, memur emeklileri en düşük 16 bin 465 TL maaş almış olacaklar. Temmuz ayında gerçekleşecek olan bu maaş zammı, polis, öğretmen, hemşire ve diğer meslek gruplarında çalışanların maaşlarını da etkileyecek. Söz konusu zam artışıyla birlikte bu meslek gruplarında çalışanların maaşları da önemli bir yükseliş gösterecek.

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