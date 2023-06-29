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Emekli ve memur ne kadar zam alacak?

Emekli ve memur ne kadar zam alacak?
29.06.2023 14:07

OTOMATİK OYNAT

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ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! BRÜT...
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YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!...

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte 85 milyon vatandaşımız tarafından büyük bir merakla beklenen gelişmeler netleşmeye başladı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından birçok detay da ortaya çıktı ve bir dizi ödeme ve haklarla ilgili artışlar gerçekleşti. İşsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretli çalışanın iş göremezlik ödeneğinden tazminata kadar pek çok ödeme kaleminde artış yaşandı. Şimdi ise en çok aranan konular arasında memur ve emekli zammı yer almaktadır. 2023 Temmuz ayı için memur, emekli ve 4C'li maaş tablosu belirlenir.

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