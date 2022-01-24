Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullerine yapılacak 2021 yılı ek ödemelerinin 27 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak'ta ödenecek.

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara, ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan 1. grupta kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara; bir aylık tutarında, 2. grupta aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara; iki aylık tutarında, 3. grupta ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam fark ödemesi tutarı 3 milyar 648 milyon 11 bin 335 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı.

Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk 3 ayı içinde ek ödemeleri yapılacak. Bu kapsamdaki 59 bin 258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308 milyon 742 bin 58 lira 77 kuruş oldu.

Buna göre, maluliyet derecesi 1 olanlara 9 bin 417 lira 80 kuruş, 2 olanlara 8 bin 476 lira 2 kuruş, 3 olanlara 7 bin 298 lira 80 kuruş, 4 olanlara 6 bin 592 lira 46 kuruş, 5 olanlara 5 bin 886 lira 13 kuruş, 6 olanlara 5 bin 179 lira 79 kuruş ödenecek.

Ek ödeme tutarları harp veya vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak'ta ödenecek.

İşte yapılan açıklama:

"Harp ve Vazife Malullerine Yapılacak 2021 Yılı Ek Ödemeleri ile Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2022 Yılı Ocak Ayı Zam Farklarının Ödenmesi

(1)Aylık Farkı Ödemesi;

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında,

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 3.648.011.335,11 TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79'uncu maddesi gereğince; harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme ödenmektedir. Bu kapsamdaki 59.258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308.742.058,77 TL'dir.

Maluliyet Derecesi

Ödenecek Tutar (TL)

1 9.417,80

2 8.476,02

3 7.298,80

4 6.592,46

5 5.886,13

6 5.179,79

5.179,79 TL ile 9.417,80 TL arasında değişen 2021 yılı ek ödeme tutarları harp veya vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AİLE YARDIM ÖDENEĞİ 535 LİRAYI GEÇTİ

Kıdem aylık göstergesi her hizmet yılı için 20, 25 yıl hizmetten sonra 500 olurken, aile yardım ödeneği de (eş için) 408.67 liradan 535.16 liraya çıktı.

AİLE YARDIM ÖDENEĞİYLE İLGİLİ DETAYLAR

Aile yardım ödeneği bir çocukta 45 liradan 59 liraya, iki çocukta 90 liradan 118 liraya, üç çocukta 125 liradan 177 liraya, dört çocukta 180 liradan 135 liraya, beş çocuk için de 225 liradan 294 liraya çıktı.

2 ÇOCUKLUYA 770 TL

Memur ve emekliye ek zammı içeren yasal düzenlemeyle birlikte aylık ve ücretlerde 1 Ocak-30 Haziran dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltildi.

Yüzde 5 zam ve enflasyon farkıyla yüzde 27.9 olan Ocak zammı, böylece yüzde 30.95'e ulaştı. Zam, memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımlarına da yansıdı.

KİME, NE KADAR FARK ÖDENECEK?

Memurlar bu ayın 15'inde yüzde 27.9 zamlı ödemelerini almıştı. 2.5 puanlık artışla oluşan zam farklarının hesaplanmalarını müteakiben ödeneceği duyuruldu. Memur emeklileri ise enflasyon verileri beklendiği için bu ayın başında maaşlarını hiç zam yansıtılmadan almıştı. Bu nedenle emeklilere, yüzde 30.95 artış ile oluşan zam farkının ödemesi yapılacak.