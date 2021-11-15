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Emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaş artırma formülü nedir?

Emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaş artırma formülü nedir?
15.11.2021 09:02
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Emekli aylığının miktarı çalışma süresi ve prime esas kazancın yanı sıra dilekçe tarihine göre de değişebiliyor. Yıl içindeki zamlar, enflasyon ve büyüme verileri de bağlanacak emekli aylığı tutarında etkili oluyor. Ocak, Temmuz aylarında yapılan artışlar yıllık güncelleme katsayısından fazla olduğunda Kasım- Aralık ayında dilekçe vermek daha avantajlı. İşte bu doğrultuda emekli maaşı artırma formülünü ve daha fazlasını Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı.

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Emeklilik zammı için bunları yapmak şart! Eğer Kasım-Aralık ayında dilekçe verirseniz...

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