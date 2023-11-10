Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve emekli yakınlarına verilecek olan 5 bin TL ikramiyenin ödeme tarihini açıkladı. Peki; 100 yıl ikramiyesi (5000 TL - BEŞ BİN TL) emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli sandığı 5000 tl ne zaman yatacak? Hangi emekliler 5000 lira ikramiye alacak?

Kasım ayının ilk haftası, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı yapılan son dakika açıklamalarında. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu ve emekliler için büyük bir müjde olarak nitelendirilen 100. yıl emekli ikramiyesi, vatandaşların gündeminden düşmüyor. Peki, 5 bin TL'lik bu ikramiye tam olarak ne zaman hesaplara yansıyacak?

11 KASIM'DA HESAPLARDA

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım, 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım, 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim'deki kabine toplantısının ardından "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." demişti.

İkramiyenin sadece çalışmayan emeklilere ödeneceği belirtilmişti.

Emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeyle ilgili önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunularak Meclis'ten geçmişti.

KİMLERE, NE KADAR ÖDENECEK?

Çalışmayan tüm emeklilere 5 bin lira ödeme gerçekleştirilecek. Sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Örneğin; aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin 750 lira, yüzde 50 ise 2 bin 500 lira, yüzde 25 ise bin 250 lira yatırılacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

ÇALIŞAN KRİTERİ İÇİN HANGİ TARİHLERE BAKILACAK?

1-31 Ekim tarihleri arası herhangi bir tarihte sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ikramiyeden yararlanamayacak. Emekli olduktan sonra ister SSK'lı isterse Bağ-Kur'lu çalışsın bu durum değişmeyecek. Emekli olduktan sonra kamu kurumunda çalışanlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK MI?

İkramiye Ekim 2023 ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek. Bir seferlik verilecek bu ikramiyeden, 30 Eylül öncesi emeklilik dilekçesi verip henüz aylık bağlanmayan EYT'liler de yararlanacak. Aylıkları henüz bağlanmayanlar aylık bağlama işlemleri tamamlandığında bu ödemeyi alabilecek.

EKİM AYI İÇİNDE İŞTEN AYRILAN İKRAMİYEYİ ALIR MI?

Ekim ayında bir gün bile çalışması olanlar bir seferlik olarak verilecek bu ikramiyeden yararlanamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilerin işten çıkış ve giriş işlemlerini inceleyecek. Yasaya göre; yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

İŞTE ŞARTLARI

- 2023 Ekim ödeme döneminde emekli aylığı, ölüm aylığı-geliri, sürekli iş göremezlik ödeneği almak.

- 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte çalışmamak.