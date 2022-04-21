Emekli ikramiye ödemeleri 28-29 Nisan'da hesapta: İşte kalem kalem yapılacak ikramiye ödemeleri

Milyonlarca emekli, bu yılın ilk bayram ikramiyesini almaya hazırlanıyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesi başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13.5 milyon kişinin hesabına önümüzdeki hafta yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ikramiyelerin 28 ya da 29 Nisan'da ödeneceğini söyledi. Bakanlık detayları ise önümüzdeki günlerde duyuracak.

İkramiye sadece emeklilere değil, SGK'dan vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara da verilecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de ödeme gerçekleştirilecek.

KİM, NE KADAR ALACAK?

Emeklilere 1.100'er lira verilirken, ölüm aylığı alanlar ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da sürekli iş göremezlik ödeneği oranında ikramiyeden yararlanacak.

2 dosyadan aylık alanlara ise hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme yapılacak.

YENİLERE DE VAR

Ödemelerden yeni aylık bağlananlar da yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' gerekiyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Bu nedenle Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.

Emekli aylığı bağlanmış olanlar önümüzdeki hafta herkesle birlikte parasını alırken, diğerleri aylıkları bağlanınca ikramiyeyi cebine koyacak.

Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.