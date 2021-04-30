Emekli, dul ya da öksüz ücreti alan milyonlara müjde! Zam geldi! 825 lira yatırılacak, ödemeler...

Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapıldı. Enflasyon oranına göre zam yapılması durumunda 86 liralık bir artış söz konusu olacaktı. Erdoğan yaptığı açıklamada bu miktarın 100 TL olarak, emeklilerin bayram ikramiyelerine yansıyacağını açıkladı. Ölüm aylığı alanlar ise 275 lira ile 825 lira arasında ikramiye alacak. Emekli, dul ya da öksüz ücreti alan milyonlarca şahıs faydalanıyor. Uzun zaman zam yapılıp yapılmayacağı tartışılmıştı. Ödeme tarihi netleşti. Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı...