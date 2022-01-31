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Elektrik faturaları son dakika! Yüksek Elektrik faturası şikayetleri sonrası Başkan Erdoğan yeni düzenlemeyi duyurdu! Aylık tüketim kotası...

Elektrik faturaları son dakika! Yüksek Elektrik faturası şikayetleri sonrası Başkan Erdoğan yeni düzenlemeyi duyurdu! Aylık tüketim kotası...
31.01.2022 18:36

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Elektrik faturaları son dakika! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Salgın döneminde dünyada kömür 5 doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz.'' dedi.

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