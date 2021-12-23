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Ekonomide yeni dönem! Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı’nın detayları

Ekonomide yeni dönem! Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı’nın detayları
23.12.2021 15:47

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Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile ekonomide yeni bir döneme girildi. Söz konusu düzenleme ile 18 TL'leri gören dolar kuru 10 TL seviyelerine geldi. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı hakkında Merkez Bankası uygulama talimatı yayımlandı. Buna göre yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde, mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğin nasıl uygulanacağına dair ayrıntılar yer alıyor. İşte detaylar...

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