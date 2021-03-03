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Ekonomide reform paketini önümüzdeki hafta açıklayacak! İşte paketin detayları...

Ekonomide reform paketini önümüzdeki hafta açıklayacak! İşte paketin detayları...
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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan dün hukukta yapılacak reformlara dair eylem planını açıklamıştı. Sırada ekonomide reform var. Ekonomi yönetiminin uzun süredir tüm kesimlerle sürdürdüğü ekonomik reform paketi gelecek hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kamuoyuna duyurulacak. Peki pakette neler yer alıyor? Hangi kesimi neler bekliyor? İşte detaylar.


Ekonomik istikrara özel vurgu yapılan reform paketinde 'kırmızı çizgiler' enflasyonun düşürülmesi, cari açığın azaltılması, doğrudan yatırımların daha cazip hale getirilmesi, mali disiplinin tavizsiz uygulanması, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması, katılım finans sistemine ağırlık verilmesi ve kamuda harcamaların kontrol edilmesi olacak.



Hürriyet'in haberine göre bütçe açığının azaltılması için tedbirlerin yer alacağı reform paketinde yeni hükümet sistemine uygun şekilde yatırımların cazip hale getirilmesi, yatırım iştahının arttırılması, iş dünyasının sürekli şikayet ettiği bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması, yatırım mevzuatının sadeleştirilmesi ve finansmana erişim imkanlarının artırılmasına dönük başlıklar bulunuyor.



Bu çerçevede, yatırım sırasındaki izin süreçlerinin kısaltılması ve uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesine dönük kapsayıcı adımlar atılacak.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) yeniden yapılandırılmasına dönük hedeflere de yer verilecek. Ekonomik reform paketiyle üretimde yapısal dönüşümün teşvik edilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması da planlanıyor.


Ekonomik reform paketiyle stratejik konumu nedeniyle Türkiye'nin yatırımlar için güvenli liman olduğu mesajı verilerek, istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığının ortaya konulması hedefleniyor.

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