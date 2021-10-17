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Dünyanın en iyilerinden olan Sorbonne'da okudu! Köyüne dönüp tarım yapmaya karar verdi

Dünyanın en iyilerinden olan Sorbonne'da okudu! Köyüne dönüp tarım yapmaya karar verdi
17.10.2021 10:20
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14 yıl Fransa'da yaşayan ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Paris 1 Üniversitesi Sorbonne Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden mezun olan Hava Arslan, şehir hayatından sıkılıp pandemiyi de fırsat bilerek doğduğu topraklar olan Elazığ'ın Karakörk köyüne dönüp tarıma başladı. Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışan Arslan, 500 dönüm alana kuraklığa daha dayanıklı olan ve tıbbi olarak kullanılan deve dikeni ekimine karar verdi. Aynı zamanda salep ve badem ekimine de başlayan Arslan, gününün büyük bir bölümünü traktör üzerinde tarla sürerek geçiriyor. Arslan, günün diğer saatlerinde ise yine öğrencilerine online olarak Fransızca dersi vermeyi sürdürüyor.

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