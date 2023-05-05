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Dün fiyatı düşen motorine bir indirim daha! Benzinle aradaki fark 2,5 lira oldu

Dün fiyatı düşen motorine bir indirim daha! Benzinle aradaki fark 2,5 lira oldu
05.05.2023 00:56 - Son Güncelleme: 05.05.2023 01:12

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Dün fiyatı 1 lira 30 kuruş düşen motorine bugün bir indirim daha geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 49 kuruş düştü. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin fiyatı bazı şehirlerde 17 lira seviyelerine gerilerken, benzinle aradaki fark 2,5 liraya çıktı.

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Motorine dün gelen indirimin ardından bugün bir kez daha indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 49 kuruş düştü.

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 17 lira 97 kuruşa, Ankara'da 18 lira 34 kuruşa, İzmir'de 18 lira 43 kuruşa geriledi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü akaryakıta çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin 91 kuruş, 25 Nisan tarihinde ise motorinin litresi 47 kuruş düşmüştü. Dün de motorin 1 lira 30 kuruş indirim gelmişti.

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