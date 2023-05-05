Dün fiyatı düşen motorine bir indirim daha! Benzinle aradaki fark 2,5 lira oldu

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Motorine dün gelen indirimin ardından bugün bir kez daha indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 49 kuruş düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 17 lira 97 kuruşa, Ankara'da 18 lira 34 kuruşa, İzmir'de 18 lira 43 kuruşa geriledi.

İNDİRİMLER ÜST ÜSTE GELDİ

Ramazan Bayramı'nın ilk günü akaryakıta çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin 91 kuruş, 25 Nisan tarihinde ise motorinin litresi 47 kuruş düşmüştü. Dün de motorin 1 lira 30 kuruş indirim gelmişti.