Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? 10 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? 10.01.2020 18:26

Piyasaların kapanış gününde vatandaşlar dolar ve eurodaki güncel durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8790'dan işlem gördü. Dün, ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalmasının etkisiyle yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesi olan 5,8564'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,8 altında 5,8691'den tamamladı. Bugün doların haftayı yükselişle, euronun ise haftayı düşüşle kapattığı görülüyor. Peki, 10 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında güncel durum...

Son dönemlerde inişli çıkışlı seyrini sürdüren dolardaki son durum gün sonu merakla araştırılanlar arasında yerini aldı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 artışla 5,8790'dan işlem gördü. Bu kapsamda 10 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.

10 OCAK DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

ABD-İran gerilimlerinin azalmasıyla küresel piyasalarda görülen rahatlamaya paralel olarak Perşembe günü Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 2.09 kazançla 115 bin 236 başlamış ve gün içinde en düşük 115 bin 236 puanı ve en yüksek 118 bin 342 puanı gördükten sonra yüzde 4.53 artışla 117 bin 990 puanda kapanmıştı. BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.74 artışla 151 bin 439 puanda başladığı gün içinde en düşük 162 bin 31 puan ve en yüksek 169 bin 90 puan arasında hareket etti ve günü yüzde 6.75 artışla 18 bin 645 puanda tamamlamıştı.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, dolar/TL'de önemli destek seviyelerinin kırılmasıyla düşüşün ivme kazandığını ve son iki günde Türk lirasının, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı sergileyen para birimi olduğuna dikkati çekti. Son iki günde Türk lirası dolar karşısında yüzde 2,2 değer kazandı

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcıların odağında olacağını bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8590'ın destek, 5,90'ın direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

ALTININ ONSU 1.549,13 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.549,13 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,18 düşüşle 292 bin 400 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8768 lira, satışta 5,9004 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9530 lira, satışta 5,9768 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,27'den, bileşik getirisi de yüzde 11,59'dan gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1105, sterlin/dolar paritesi 1,3042, dolar/yen paritesi de 109,55 düzeyinde seyrediyor.