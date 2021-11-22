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Dolar neden yükseliyor? Dolar neden artıyor? Joe Biden geçen yıl sinyallerini vermişti

Dolar neden yükseliyor? Dolar neden artıyor? Joe Biden geçen yıl sinyallerini vermişti
22.11.2021 14:08
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Dolar neden yükseliyor? Dolar neden artıyor? Ekonomide yaşanan makro ekonomik olumlu verilere ve uluslararası kurumların bile Türkiye’nin Covid-19 döneminde uyguladığı politikalar ile dünyadan pozitif ayrıştığını kabul etmesine rağmen, sadece dolar kurundaki yaşanan spekülatif ataklarla ekonominin değerlendirilmesi birçok kesimin tepkisini çekti. A Haber canlı yayınına katılan 3 önemli isim, ‘Kurlardaki anormal artışın perde arkadaşında ne var’ sorusunu masaya yatırarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte Joe Biden'ın geçen yılki açıklamaları ve dolardaki artışın nedenleri...

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