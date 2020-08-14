Dolar ne olacak? Dolar düşecek mi? Uzman isimden flaş dolar yorumu!

14.08.2020 17:40

Dolar düşecek mi? Merkez Bankası’nın piyasalarda daha fazla sıkılaşmaya yönelik açıklamalar dolardaki yükselmeyi engelleyeceğini söyleyen İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, "Faizlerin tekrar pozitif reel getiriyi işaret etmesi dolar kurundaki köpüğü alabilir" ifadelerini kullandı.

A Para'da yayına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, dolar kuru hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"BANKALARIN DÖVİZLERİNİ SATMASIYLA DOLAR FRENLENEBİLİR"

Merkez Bankası'nın aldığı aksiyonlarla bankaların yaratmış olduğu işlemlerde TL bulamamasıyla bir sonraki aşamada bankaların elindeki dövizleri satabileceğini anlamını taşıdığını ifade eden Gürbüz, "Bu durum kurdaki sert yükselişleri frenleyebilecek önemli noktalardan bir tanesi" dedi.

"MERKEZ'İN AÇIKLAMALARI DOLAR KURUNDAKİ YUKARI YÖNLÜ HAREKETİ ENGELLEYEBİLİR"

Merkez Bankası'nın ayın 20'sinde gerçekleştireceği toplantıya dikkat çeken Gürbüz, "Genel piyasa beklentisi faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde olsa da, Merkez'in burada yapacağı açıklamalar özellikle piyasada daha fazla sıkılaşmaya yönelik açıklamalar dolar kurundaki yukarı yönlü hareketi engelleyebilir" yorumunda bulundu.

"FAİZLERDEKİ POZİTİF REEL GETİRİ DOLARIN KÖPÜĞÜNÜ ALABİLİR"

Dolar endeksindeki zayıflamaya rağmen gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda negatif bir hava olduğunu bildiren Gürbüz, "Buna bağlı olarak açıkçası TL'de olumsuz etkilendi. Artış üzerindeki faizin tekrar pozitif reel getiriye işaret etmesi dolar kurundaki köpüğü alabilir" dedi.