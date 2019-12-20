Dolar haftayı düşüşle kapattı! 20 Aralık dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu? |Video 20.12.2019 19:33

Haftanın son işlem gününde dolar ve eurodaki güncel durum, yatırımcılar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından aynı seyri sürdürdü. Analistler, yapılan hamlenin yurt içi swap piyasasında derinliğin artırılmasını ve rezervleri destekleyeceğini belirtti. Bu kapsamda haftanın son işlem gününde döviz kurları hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 20 Aralık canlı euro ve dolar alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte haftanın son işlem gününde piyasalardaki güncel durum...

Döviz kurlarında bu sabah Dolar/TL, güne düşüşle başladı. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,87'nin destek konumuna geldiğini kaydetti. Küresel piyasalarda gücünü koruyan dolar, haftanın son işlem gününe 5,9388 seviyesinde başladı. Peki, 20 Aralık canlı euro ve dolar alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dün yükseliş eğilimini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan ve ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerde yaşanan sürecin etkisiyle 5,9442'ye kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,9430'dan tamamladı.

Güne yüzde 0.40 artışla 111 bin 40 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 110 bin 859 puanı ve en yüksek 111 bin 636 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.52 artışla 111 bin 176 puanda kapattı.

BİST Banka Endeksi, gün içinde en düşük 155 bin 377 puanı ve en yüksek 157 bin 39 puanı gördükten sonra gün sonuna doğru yüzde 0.77 artışla 156 bin 201 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında Perşembe günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.73, valörde son işlemde yüzde 12.73 olan 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.60 düzeyindeydi. İki yıllık gösterge tahvilde ise Perşembe günü spot kapanışta yüzde 11.98, valörde son işlemde yüzde 11.95 olan bileşik getiri, Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.92, valörde son işlemde yüzde 11.97 düzeyindeydi.

Kapanışa doğru;

- dolar en düşük 5.9064 lira ve en yüksek 5.9451 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5631 lira ve en yüksek 6.6169 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6981 lira ve en yüksek 7.7546 lirayı gördükten sonra 7.74 – 7.75 lira aralığında işlem görüyordu.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında İngiltere ve ABD'de 3. çeyrek büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,87'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.