Dolar haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürüyor! 20 Aralık euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 20.12.2019 11:16

Dolarda son dakika yükseliş devam ediyor. Dolar/TL dünkü işlem gününde en yüksek 5,94 seviyesine tırmandı. ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturması sürecine karşın küresel piyasalarda gücünü koruyan dolar, haftanın son işlem gününe 5,9388 seviyesinde başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Aralık güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9006 lira ve en yüksek 5.9428 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5795 lira ve en yüksek 6.6207 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında seyretti. Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci ile ilgili gelişmelere odaklandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda, Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası onaylandı. Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamalarından oluşan iki azil maddesinin oylamalarında tüm Cumhuriyetçi vekiller "hayır" oyu verirken, ilk oylamada 2, ikinci oylamada ise 3 Demokrat vekilin "hayır" oyu vermesi dikkati çekti.

Maddelerin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump'ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Senato'ya gönderilecek. Dava kapsamındaki ilk duruşmayı gelecek ay başında yapması beklenen Senato'nun, ay sonuna kadar davayı sonuçlandırması bekleniyor.

Trump'ın azli için davanın, senatörlerin 3'te 2'sinin (67) desteğini alması gerekiyor ancak senatonun yarısından fazlasını Cumhuriyetçi vekiller oluşturuyor.

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ ALMANYA HARİÇ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 artışla 415,07 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,34 artarak 23.708,94 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 7.573,82 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 5.972,28 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise günü yüzde 0,08 kayıpla 13.211,96 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,001 artışla 1,1122 seviyelerinde seyrediyor.