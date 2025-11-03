Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması yapmayı planlayan vatandaşlar dikkat: 200 bin TL’ye kadar kazanç fırsatı!

Erdem, Meclis'te görüşülen yeni yasa tasarısına dikkat çekerek, "Doğum borçlanması dışındaki tüm borçlanma oranları %45'e çıkarılacak. Bu düzenleme değişmese bile yılbaşında asgari ücret artacağı için maliyetler yükselecek. Bu yüzden Aralık ayı bitmeden başvuru yapılmalı," ifadelerini kullandı.

200 Bin TL'ye Varan Kazanç Fırsatı

31 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden borçlanma başvurusu yapanların 200 bin TL'ye kadar avantaj sağlayabileceğini belirten Erdem, başvurunun hemen ödeme anlamına gelmediğini vurguladı. Vatandaşlara 3 aylık ödeme süresi tanındığını hatırlatarak, "Şimdi başvuranlar mevcut tutarlardan faydalanabilir," dedi.

Emekli ve Memur Zammı Oranları Netleşti

Erdem ayrıca, TÜİK'in Ekim enflasyon rakamları sonrası 4 aylık zam oranlarını da paylaştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen oran %10,25, memurlar için toplu sözleşme farkıyla birlikte %16,55 oldu. Hükümetin önceki dönemlerde olduğu gibi oranları eşitleyip tüm kesimler için %20 civarında zam yapabileceği öngörülüyor.