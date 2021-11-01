Haberler Ekonomi Videoları Doğalgaza zam mı geldi? Konutlarda kullanılan doğalgaz tarifesinde değişiklik var mı? BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatı açıklaması

Doğalgaza zam mı geldi? Konutlarda kullanılan doğalgaz tarifesinde değişiklik var mı? BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatı açıklaması

Doğalgaza zam mı geldi? Konutlarda kullanılan doğalgaz tarifesinde değişiklik var mı? BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatı açıklaması
01.11.2021 17:17
Ana Sayfa 00:57
Devrilen kamyonun kaza...
Ana Sayfa 01:00
Kavşakta iki otomobil...
Ana Sayfa 03:47
Türkiye'de bir ilk! Samsun'da...
Ana Sayfa 01:49
Araştırmacının şüpheli ölümü!
Ana Sayfa 02:26
Fiyatı 5 lira! Artvin Hopa'da...
Ana Sayfa 04:13
Bakan açıkladı! 3 milyar 157...
Ana Sayfa 00:19
'Ölmek istemiyorum'
Ana Sayfa 00:21
Aleyna Tilki'nin annesi Havva...
Ana Sayfa 00:29
Gazapizm hakkında şok iddia!...
Ana Sayfa 00:28
Bıçaklı kavga anı saniye...
Ana Sayfa 02:57
Siirt'te PKK'lı teröristler...
Ana Sayfa 03:19
Video mesaj gönderdi: İhtiyaç...

Doğalgaza zam mı geldi? Konutlarda kullanılan doğalgaz tarifesinde değişiklik var mı? BOTAŞ'tan yapılan açıklamada "Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde Kasım ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı Büyük Sanayi ve Ticari Kuruluşları abone grubuna yüzde 48,40 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde 46,82 oranında artış yapılmıştır" denildi.

Ekonomi Videoları

Son dakika haberleri... BOTAŞ'tan yapılan açıklamada "Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde Kasım ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı Büyük Sanayi ve Ticari Kuruluşları abone grubuna yüzde 48,40 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde 46,82 oranında artış yapılmıştır" denildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) yaptığı açıklamada, Kasım ayında konut doğalgaz fiyat tarifelerinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ'tan doğalgaz fiyatlarına ilişkin yapılan açıklamada, "2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da bilinmektedir. 1 Kasım itibarıyla gelinen bu aşamada tüketicilerimizi imkan çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır" denildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, konutlarda kullanılan gaz tarifelerinde Kasım ayında değişiklik yapılmadığı belirtilirken, Büyük Sanayi ve Ticari Kuruluşları abone grubuna yüzde 48,80 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde 46,82 oranında artış yapıldığı kaydedildi.

SON DAKİKA