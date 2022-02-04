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Doğalgaz ve elektrikte indirim var mı? Başkan Erdoğan Ukrayna dönüşü cevapladı

Doğalgaz ve elektrikte indirim var mı? Başkan Erdoğan Ukrayna dönüşü cevapladı
04.02.2022 14:01

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Elektrikte yapılan düzenlemenin ardından vatandaşlar doğalgaz ve elektrikte indirim var mı diye merak ediyor. Bu soru Ukrayna dönüşü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Erdoğan "Bundan sonraki süreçte de biz vatandaşımızı dara, zora sokacak bir fiyat uygulamasını yapmayız." cevabını verdi.

Ekonomi Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, doğalgaz ve elektrikte indirim beklentisiyle ilgili de konuştu.

DOĞALGAZDA DA ELEKTRİKTEKİ GİBİ DÜZENLEME OLACAK MI?
Başkan Erdoğa'a gazeteciler "Tüm dünyada enerji maliyetlerinin artmasının bizde de özellikle elektrik ve doğalgaz faturalarına bir yansıması oldu. Siz de vatandaştan gelen talep doğrultusunda elektrik fatura tarifelerinde kilovat oranını değiştirdiniz. Acaba vatandaşa, küçük esnafa yansıyacak yeni bir düzenleme olabilir mi? Doğalgazda da benzer bir düzenleme olabilir mi?" sorusunu yönetti.

"VATANDAŞIMIZI ZORA SOKACAK BİR FİYAT UYGULAMASINI YAPMAYIZ"
Erdoğan ise "Biz doğalgazda ve elektrikte zaten bu süreç içerisinde ciddi manada sübvansiyon yaptık. Avrupa ile mukayese edilmeyecek derecede bir sübvanse yaptık.

Şu an Avrupa'nın en ucuz doğalgazı bizde. Geçen yıl elektrik faturalarında yüzde 50, doğalgaz faturalarında yüzde 75 oranında devlet olarak sübvansiyon sağladık.

Tarifelere yansıtılmayan toplam sübvansiyon tutarı 100 milyar lirayı buldu. 2022 yılında da doğalgazın 4'te 3'ü hala sübvanse ediliyor.

Dünya enerji noktasında büyük bir darboğazda. Biz bu darboğazı öngördük ve güçlü, sosyal devlet mantığıyla tedbirlerimizi aldık. Kademeli tarife de Türkiye'deki hanelerin ortalama elektrik tüketimleri hesaplanarak 150 kilovatsaat olarak belirlenmişti.

Gelen talepler üzerine birinci kademe aylık 210 kilovatsaate çıkarıldı. Bundan sonraki süreçte de biz vatandaşımızı dara, zora sokacak bir fiyat uygulamasını yapmayız." dedi.

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