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Dikkat! Yapılandırma fırsatında son gün! 30 Kasım'a kadar ödeme yapanlar, yüzde 90'ını vermeyecek...

Dikkat! Yapılandırma fırsatında son gün! 30 Kasım'a kadar ödeme yapanlar, yüzde 90'ını vermeyecek...
30.09.2021 09:29
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Son anda yakaladı

Yapılandırma fırsatında son gün! Bağ-Kur’lular bugün başvuru yaparsa prim borcunu kolayca kapatacak. Başvurmayanın ise borcu silinirken, buna ait hizmet süresi dondurulacak. KYK kredisi, trafik cezaları, Gelir Vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları gibi borcu olan çok fazla vatandaş yapılandırma imkanından faydalanarak borçlarından kurtuluyor. Peki, yapılandırma son gün ne zaman, saat kaçta sona erecek 2021? Vergi borcu yapılandırma uzayacak mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!


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