Depremden etkilenen 11 il ihracatta yaraları sarıyor

6 Şubat'taki felaketin yaralarının sarılması için konut inşaatından insani yardımlara kadar tüm çalışmalar aralıksız sürerken, 11 ilin sanayicisi de sağlanan desteklerle ayağa kalkmaya başladı. Depremden etkilenen 11 il, şubattaki büyük çöküşün ardından ihracatta, ocak ayını da geride bırakarak ayağa kalkmaya başladığını gösterdi. Türkiye'nin ihracatı şubatta ocak ayına göre yüzde 3.7 azalarak 18 milyar 638 milyon dolara gerilerken, deprem bölgesindeki 11 ilin ihracatı ise yüzde 34 azalarak 980 milyon dolara inmişti.

11 İLDEN 9'U ARTIRDI

Martta ise Türkiye'nin genel ihracatı 2022'nin aynı ayına göre yüzde 4.4, şubat ayına göre ise yüzde 26.6 artarak 23.6 milyar dolara çıktı. Bu rakam tüm zamanların mart ayı rekoru olarak kayıtlara geçti. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'ın geçen ay yaptığı ihracat ise şubata göre yüzde 63.3 artışla 1 milyar 591 milyon dolar oldu.

Böylece deprem öncesi 1 milyar 485 milyon dolar olan ocak ayı rakamı geçildi. Depremzede 11 ilden 9'unda artış yaşanırken, 2 kentte düşüş gözlendi.Martta önceki aya göre en yüksek artış yüzde 114.8 ile Hatay'da görülürken, onu yüzde 103.2 ile Malatya, yüzde 76.5 ile Gaziantep izledi. Depremden etkilenen 11 ilin marttaki yıllık ihracatında ise yüzde 20.4'lük düşüş gözlendi.

DESTEKLER UZATILDI

Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde merkezi ve üretim tesisi bulunan firmaların ihracat destek sürelerinin bir yıl uzatılmasını kararlaştırdı. Yurt dışı marka tescil, küresel tedarik zincirine yönelik yurt dışı depo kira gideri ve depolama hizmeti gideri, birim kira ve tanıtım desteklerinden halihazırda yararlanan şirketler bu kapsamda olacak. Tasarım ve ürün geliştirme projesi bulunan şirketlerin destek süreleri de bu kapsamda değerlendirilecek.

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI'NA ALINDI

Resmi Gazete'de 5 Nisan'da yayımlanan "Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" ile Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Sivas'ın hasar gören ilçelerinde gerçekleştirilecek asgari 1 milyon 500 bin liralık yatırımlara, 6. Bölge teşviklerinden yararlanma imkânı getirildi. Sabah'ta yer alan habere göre, bu illerde yapılacak yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği, sabit yatırım tutarının yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla 30 milyon lirayı geçemeyecek. Desteklerden, deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar, yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar da dahil olmak üzere yeni yatırımlar yararlanabilecek.

BÜYÜME HİKÂYESİ DEVAM EDECEK

TİM Başkan Vekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Sanayicimiz, üreticimiz durma noktasına gelen faaliyetlerine yavaş yavaş başladı. Gerçekleşen kısmi toparlanma ile birlikte ihracat rakamlarımızda eski seviyelere yaklaşmaya başladık. Üreticimizin ayağa kalkmasıyla birlikte bölgenin büyüme hikâyesi devam edecek. Biz ancak üreterek ve çalışarak iyileşebiliriz" dedi.