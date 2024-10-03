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Denis Sezemin: Akkuyu NGS ile yılda 18 milyon ton karbondioksit azalacak
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Denis Sezemin: Akkuyu NGS ile yılda 18 milyon ton karbondioksit azalacak

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024, 14:36 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024, 14:36

Adana’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)'nde ‘Nükleer güç santrali herkes için’ konseptiyle stant kuran Akkuyu Nükleer A.Ş., nükleer alana ilgi duyan ziyaretçileriyle buluştu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) son durumunu paylaşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Organizasyon Direktörü Denis Sezemin santral için, “4 güç ünitesinin inşaatı tamamlandığında yılda 18 milyon ton karbondioksidin azalmasına olanak sağlayacak. Türkiye, alanında yetişmiş nükleer mühendislere de sahip olacak. İleride sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki nükleer güç santralleri inşasına da katılım sağlayacak” dedi.

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