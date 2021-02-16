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Cumhuriyet, gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Süratle eriyor! Ters manevra sonrası hızlıca...

Cumhuriyet, gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Süratle eriyor! Ters manevra sonrası hızlıca...
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Altın fiyatlarında peş peşe yaşanan düşüşlerle birlikte gözler alış satış fiyatlarındaki güncel duruma çevrildi. Altın yatırımı olanlar fiyatların ne yöne hareket edeceğini merak ederek piyasalara odaklandı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 407 bin 520 lirayı, en yüksek ise 411 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 407 bin 700 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...


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